“Fare tutto il possibile”, non è sempre sinonimo di “fare una scelta consapevole e rispettosa della dignità della persona”, serve un nuovo paradigma di cura. Il Policlinico di Bari risponde a questa sfida con l’adozione ufficiale del percorso “SAPIENTE”, un innovativo protocollo clinico ed etico che introduce criteri chiari per garantire cure proporzionate, umane e appropriate nei reparti di area critica. Dal pronto soccorso alla terapia intensiva, dall’adulto al neonato, il nuovo PDTA regolamenta ogni decisione sanitaria nei momenti più delicati, ponendo al centro il rispetto della persona, la sua volontà e il rifiuto dell’accanimento terapeutico.

Il PDTA è stato elaborato da un ampio gruppo multidisciplinare di medici e infermieri specialisti in anestesia e rianimazione, chirurgia, medicina interna, neonatologia, medicina d’emergenza-urgenza e medicina legale, supportati da un bioeticista e dalla direzione sanitaria aziendale. È applicabile in tutti i reparti di area critica come la terapia intensiva per adulti, quella pediatrica e neonatale, pronto soccorso e in tutti i contesti in cui si affrontano situazioni cliniche complesse e spesso irreversibili. Una delle innovazioni fondamentali è l’introduzione del Team per la Proporzionalità delle Cure, incaricato di valutare caso per caso la situazione del paziente, coinvolgendo familiari e fiduciari nella definizione di un piano assistenziale condiviso. L’approccio si fonda su principi bioetici e giuridici già sanciti dalle leggi italiane, come la 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), e sulla legge 38/2010 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.