Anche quest’anno gli anziani di Bari non resteranno soli in casa, prede della solitudine e di potenziali truffatori. Torna infatti con la terza edizione “R-Estate in compagnia!” il progetto della Uil Pensionati di Puglia, in collaborazione con l’associazione ADA Bari ODV, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le generazioni, coinvolgendo giovani volontari e creando un ambiente inclusivo, stimolante e sicuro agli ultrasessantacinquenni. Il progetto ha preso il via il 30 giugno e proseguirà fino al 2 ottobre 2025 ed è stato inserito nel “Piano operativo a contrasto delle ondate di calore a tutela degli anziani e delle persone fragili” promosso dal Comune di Bari. Offre un ricco programma di attività gratuite, pensate per le pensionate e i pensionati che restano soli in città durante i caldi e afosi mesi estivi, per favorire l’incontro tra generazioni e promuovere l’invecchiamento attivo.

Quest’anno, l’iniziativa prevede attività innovative e altamente partecipative, che hanno già riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, con oltre 400 anziani coinvolti solo nel 2024, e picchi di partecipazione superiori alle 60 persone per singole attività.