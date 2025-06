«Vannacci in Puglia ci sarà, dove? Aspettare è un principio dell’arte della guerra». È stata questa la risposta del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, ai giornalisti che gli hanno chiesto dei rumors su una sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Sull’argomento è intervenuto anche il senatore e segretario regionale Lega Puglia Roberto Marti che spiega che in ogni caso si tratterà di una scelta condivisa da parte di tutta la coalizione di centrodestra.

Non mancano le critiche da parte degli esponenti della Lega sul lavoro svolto dal Governo Emiliano.

L’eurodeputato è intervenuto a Bari a margine di un appuntamento che segna l’inizio della tre giorni pugliese del generale e a conclusione della campagna informativa svoltasi nel capoluogo pugliese per far conoscere nel dettaglio ai cittadini le novità recentemente introdotte in tema di ordine pubblico e sicurezza urbana dal Governo.

Il servizio.