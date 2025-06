Si è concluso ieri sera a Giovinazzo, con gli interventi di Marino Bartoletti, Concita De Gregorio e Domenico Iannacone, il primo capitolo della nona edizione di “Conversazioni dal Mare”, apprezzata rassegna letteraria che anche quest’anno ha saputo coniugare efficacemente giornalismo, attualità e impegno civile. Tanti gli ospiti illustri succedutisi sul palco nella magia di Cala Porto, per tre giornate gratuite di riflessioni, partecipazione, promozione del territorio e rafforzamento dell’identità locale, tutte scandite dall’idea che la parola sia uno spazio di incontro in cui la lettura è strumento virtuoso di crescita collettiva, come ha rimarcato la coordinatrice della rassegna, Giulia Murolo.

Tra le personalità della cultura presenti a Giovinazzo, oltre a Walter Veltroni, Umberto Galimberti, Sigfrido Ranucci, don Antonio Coluccia e Nino Di Matteo, anche il giornalista Domenico Iannacone che ha portato sul palco le sue “Storie di vita”, una raccolta di umanità che dà voce all’Italia spesso invisibile, soffermandosi sulle caratteristiche della narrazione televisiva al giorno d’oggi.

L’edizione 2025 del festival si concluderà l’11 e 12 luglio a Mattinata in occasione del 70° anniversario dell’autonomia comunale della cittadina garganica.

Il servizio su News24.City.