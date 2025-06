I Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Bari hanno sottoposto a sequestro preventivo una struttura occupante una porzione di circa 60 mq di area pubblica tutelata del centro storico di Sammichele di Bari, asservita a una braceria. Il provvedimento, emesso dal gip di Bari su richiesta della Procura barese, si è reso necessario a seguito di quanto accertato dai militari del reparto di specialità dell’Arma, che hanno constatato e documentato la realizzazione di una struttura in legno di notevoli dimensioni (costituita da una base d’appoggio con sovrastante tavolato, pilastri, travi, copertura e chiusure perimetrali), autorizzata dal Comune di Sammichele di Bari sul presupposto della “precarietà” e “amovibilità”, ma di fatto priva dei requisiti della provvisorietà, del facile smontaggio ed incompatibile con il carattere storico-artistico del contesto urbano in cui è inserita. Tale opera ha inglobato l’area di rispetto dell’edificio storico in stile neoclassico a cui è affiancata, occultandone la vista, destinando lo spazio pubblico esterno, incluso fra i “beni culturali” immobili tutelati ope legis, al servizio di ristorazione e costringendo di fatto i passanti, fruitori della strada pubblica, ad attraversare l’area divenuta un’estensione del locale.

Sono tre le persone indagate per violazioni di norme del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e del Codice dei beni culturali e del paesaggio: si tratta del committente, del progettista e del funzionario responsabile del settore tecnico comunale. Il sequestro, suffragato dalle valutazioni tecniche della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari e dalla consulenza tecnica disposta in sede di indagini, ha la finalità di contrastare la concreta situazione di pericolo, consistente nella possibilità che si aggravino o si protraggano le conseguenze della realizzazione del manufatto in assenza di idonei titoli urbanistico-edilizi e dell’esecuzione di opere illecite su beni culturali.