Nel corso dell’ultima settimana, a Bitonto, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati.

A seguito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi presso la Prefettura di Bari è stata condivisa la necessità di adottare misure di tutela rafforzata nella zona di Piazza Cattedrale del Comune di Bitonto, per la durata di 30 giorni, dalle ore 19.00 alle ore 01.00, con particolare riguardo anche alle zone limitrofe.

All’esito dei controlli, sono state identificate 132 persone, di cui 36 con segnalazioni di polizia, e controllati 41 veicoli; rilevata 1 infrazione al Codice della Strada. 5 gli “Ordini di Allontanamento” eseguiti nei confronti di persone risultate destinatarie di specifiche segnalazioni: 2 per reati in materia di sostanze stupefacenti e 3 per reati contro il patrimonio.