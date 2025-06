«Ogni anno a Bari riceviamo circa 1.500 denunce per maltrattamenti contro le donne, e in un 30-40% dei casi si arriva a una misura di custodia cautelare». Facendo un rapido calcolo, nel barese, sono oltre 4 le denunce al giorno registrate per codice rosso. Sono questi i numeri allarmanti, presentati nell’ambito di un incontro formativo sulla violenza di genere, riservato agli operatori dei Corpi di Polizia Locale e delle Forze di Polizia, di un fenomeno che, nonostante nell’ultimo decennio si sia prodotta una normativa intensa, non si riesce a limitare. Entrato in vigore nel 2019 con la legge 69, il Codice Rosso introduce misure più rapide e severe per affrontare reati come maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri reati connessi alla violenza domestica e di genere. Il Codice Rosso prevede misure urgenti per la protezione delle vittime, come l’obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la vittima entro tre giorni dalla denuncia; l’attivazione di percorsi di accompagnamento alle vittime; la possibilità di misure cautelari, come divieti di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare. Ma nonostante si stia lavorando molto sul piano della repressione, i numeri restano comunque allarmanti. Nel corso dell’incontro, organizzato negli uffici della Polizia Locale di Bari , il procuratore di Bari Roberto Rossi ha posto l’accento su una realtà spesso sottovalutata: le molestie nei contesti lavorativi.