Due persone hanno perso la vita nella serata di ieri, a seguito di un incendio divampato in un appartamento mansardato nel centro abitato di Cassano delle Murge, in via Vittorio Emanuele. Le vittime sono un uomo di 38 anni e una donna di 33, fratello e sorella, trovati privi di vita all’interno dell’abitazione dai Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle ore 20:15. All’arrivo delle squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, le fiamme avevano già avvolto completamente il terzo piano fuori terra dell’edificio. Tre squadre operative, supportate da autoscala e autobotte, sono intervenute per contenere e spegnere il rogo.

Terminate le operazioni di spegnimento, il personale ha effettuato l’accesso all’interno dell’appartamento, rinvenendo i corpi delle due persone. Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte fino alle ore 3:30 della notte, quando si è reso necessario interdire l’accesso all’intero stabile per consentire ulteriori verifiche strutturali.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Le indagini sono condotte dal NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine competenti.

Foto vigili del fuoco