Drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, verso la mezzanotte, in via Tatarella, a Bari. Due i mezzi coinvolti, un’auto ed un quadriciclo elettrico con due ragazze a bordo. Al 16enne che era alla guida ha avuto la peggio. La giovane, soccorsa sul posto ed estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è ricoverata al Policlinico. Non è morta, come inizialmente riportato, ma sarebbe in coma irreversibile. Ferita l’altra giovane che era con lei sul mezzo, appena maggiorenne, e che se la caverà con 30 giorni di prognosi. Il sinistro è avvenuto n direzione ponte Adriatico, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella dove è situato un noto ipermercato. Ancora da chiarire l’esatta dinamica. Gli accertamenti sono a cura della Polizia Locale di Bari. Sotto choc il conducente dell’auto coinvolta. Sequestrati i mezzi interessati nel sinistro, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.