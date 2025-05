Carenza di personale, liste d’attesa in crescita e difficoltà nella medicina territoriale mettono a rischio il diritto alla cura. La sanità pugliese vive un momento cruciale. Per questo, la CISL Puglia e la FNP Cisl Puglia, insieme alle federazioni territoriali, hanno organizzato anche a Bari, nell’Aula Asclepios del Policlinico, l’incontro pubblico “Curare la sanità pugliese: Dalla medicina territoriale alle Liste d’attesa”. Un’occasione per presentare una puntuale Piattaforma Regionale con la quale aprire un serrato confronto, spiega il sindacato, con il Presidente Emiliano, l’assessore alla Sanità Piemontese e il Direttore del Dipartimento Montanaro, per analizzare le criticità e le prospettive della Sanità Territoriale, con particolare attenzione alla medicina del territorio, al ruolo delle professioni sanitarie, alla carenza di personale e alla crescente emergenza legata ai tempi d’attesa.