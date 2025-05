La Polizia di Stato ha eseguito nella giornata di ieri una misura cautelare nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di un’aggressione con rapina aggravata avvenuta lo scorso novembre ai danni di giovani tifosi della squadra di calcio dell’Avellino. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Gli indagati, di età compresa tra i 37 e i 49 anni, sono accusati di rapina aggravata in concorso e continuata, con l’ulteriore aggravante di aver agito in occasione di manifestazioni sportive e durante il trasferimento verso un impianto sportivo. Le misure cautelari prevedono per uno di loro gli arresti domiciliari, mentre per gli altri è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 12 novembre 2023, quando un gruppo di tifosi dell’Avellino, diretto a Brindisi per assistere al match valido per il campionato di Serie C, si era fermato nell’area di servizio Murge Ovest sull’autostrada A14.

Poco dopo, diverse autovetture con a bordo sostenitori della Asd Ideale Bari, squadra militante in Prima Categoria, hanno raggiunto la stessa area e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Digos – Squadra Tifoserie, hanno circondato le auto degli avellinesi. Gli aggressori, in parte con il volto coperto, avrebbero fatto uso di mazze e cinghie, aggredendo i tifosi campani, alcuni dei quali si erano rifugiati all’interno dello shop Eni presente nella stazione di servizio. Durante l’azione violenta sarebbero stati sottratti sciarpe e vessilli della squadra irpina.

L’indagine, avviata dalla Polizia Stradale intervenuta per prima sul posto e proseguita con il lavoro della Digos, ha portato all’identificazione dei presunti responsabili. L’accoglimento delle tesi investigative da parte della magistratura ha consentito l’emissione delle misure cautelari.

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e le accuse dovranno essere verificate in sede processuale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Sono attualmente al vaglio del Questore di Bari eventuali provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda.