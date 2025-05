Un tragico incidente domestico si è verificato a Bari questa mattina, 3 maggio. Una donna è morta, probabilmente mentre faceva giardinaggio, nella sua abitazione in strada La Grave, una traversa di via Fanelli. Secondo le prime ricostruzioni, la signora si trovava su un muretto per curare il giardino quando improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio e, cadendo, avrebbe sbattuto la testa trovando tragicamente la morte. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del capoluogo pugliese per indagare sull’esatta dinamica dell’incidente, il personale del 118 che ne ha constatato la morte e il personale della medicina legale per accertamenti sulle cause del decesso.