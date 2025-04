Un uomo di 30 anni, Enzo Lombardo, originario di Rutigliano (Ba), è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 20 in una strada di collegamento tra via Casamassima e l’ingresso di Noicattaro, nei pressi del parco Trisorio Cipolluzzi. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane era in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto con una Lancia Ypsilon bianca.

La dinamica è in fase di accertamento: i due veicoli sono stati ritrovati a circa venti metri di distanza l’uno dall’altro. Il motociclista è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Noicattaro, che stanno effettuando i rilievi. La strada, poco illuminata e con limite di velocità a 50 km/h, è considerata tranquilla e poco trafficata. Lombardo era molto conosciuto a Rutigliano: agricoltore, appassionato di moto, aveva corso per anni a livello amatoriale all’autodromo di Binetto.