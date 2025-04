Sono scaduti ieri a mezzogiorno i termini per la presentazione delle candidature a nuovo rettore dell’Università di Bari. Il nome del successore di Stefano Bronzini verrà fuori dall’esito delle elezioni in programma tra un mese. Sei i candidati alla guida dell’Ateneo barese, tutti uomini: si tratta di Paolo Ponzio, direttore del dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica; Alessandro Bertolino, direttore del dipartimento di Biomedicina traslazionale e Neuroscienze; Roberto Bellotti, direttore del dipartimento di Fisica, già candidato alla scorsa tornata elettorale; Nicola Decaro, direttore del dipartimento di Medicina veterinaria nonché fratello dell’eurodeputato ed ex sindaco Antonio; Luigi Palmieri, direttore del dipartimento di Bioscienze e Danilo Caivano, docente di Informatica delegato del Rettore per la Progettazione europea. Dopo la verifica della sussistenza dei requisiti potrà partire la campagna elettorale vera e propria. Il primo turno del voto è fissato per il 21 e il 22 maggio. Se nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si tornerà alle urne il 28 e 29 maggio. E in caso di nuovo mancato raggiungimento della maggioranza dei voti, si terrà il ballottaggio tra i due candidati più suffragati il 4 e 5 giugno. Sono chiamate al voto circa 2mila persone tra docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo. Il nuovo rettore verrà nominato con decreto ministeriale e rimarrà in carica sino al 2031.