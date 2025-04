Un rapporto speciale con la Puglia quello di Papa Francesco, scomparso a 88 anni alle 7.35 del lunedì dell’Angelo a Casa Santa Marta in Vaticano. A ricordare le ben 5 occasioni, tutte memorabili, durante le quali il Sommo Pontefice ha visitato la Puglia, sono stati i Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese. La prima volta fu il 17 marzo 2018 a San Giovanni Rotondo per onorare San Pio da Pietrelcina; poi il 20 aprile dello stesso anno ad Alessano e a Molfetta per ricordare Don Tonino Bello; a Bari a luglio seguente nella Basilica di San Nicola per l’incontro ecumenico con i Patriarchi cattolici e ortodossi del Medio Oriente; nell’occasione visitò, per venerare la Madonna Odegitria, la Cattedrale di San Sabino dove, giovedì 24 aprile alle 19.30, l’arcivescovo della diocesi Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano celebrerà una messa in suo suffragio. Sempre a Bari, il 23 febbraio 2020 il Papa “venuto da lontano” presenziò per l’incontro con i Vescovi del Mediterraneo e, infine, il 14 giugno 2024 a Borgo Egnazia per l’incontro del G7, la prima volta per un Papa, dove ha affrontato temi di grande attualità come l’intelligenza artificiale, una sfida antropologica su cui la Santa Sede è intervenuta con lungimiranza. I vescovi pugliesi lo ricordano, con profondo dolore e commozione, come colui che “ha dedicato tutta la sua vita al servizio del Signore e della sua Chiesa, testimoniando con coraggio e amore universale i valori del Vangelo, in particolare verso i più poveri e gli emarginati”. Tutto il mondo lo piange e prega e a salutarlo anche i rappresentanti delle istituzioni pugliesi. Dal presidente della Regione Michele Emiliano che ringrazia il “Signore di avercelo donato permettendoci si imparare da lui semplicità, amore per il Creato, il senso della giustizia e della uguaglianza di tutti gli esseri umani” all’europarlamentare Antonio Decaro che lo ricorda citando le sue parole durante un incontro con i sindaci: “Non è il momento di innalzare la torre ma di allargare la piazza”. Dà l’addio a Papa Francesco anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che ricorda il momento della sua elezione al Soglio pontificio. Anche gli agricoltori pugliesi e Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia, ricorda quella volta che Papa Francesco ha benedetto l’olio extravergine di Puglia. Era il 10 ottobre 2018 quando oltre 200 olivicoltori di Bitonto e di tutta la regione furono ricevuti dal Santo Padre. Papa Francesco apprezzava tutto della Puglia, anche le sue bontà culinarie e in particolare il panzerotto tanto da citarlo in una delle sue encicliche “Dilexit nos”. Il Sommo Pontefice, il Papa più mediatico, Il Papa della gente fino alla fine, ha avuto un ultimo contatto con la Puglia proprio lo scorso 7 gennaio quando, prima in una video chiamata e poi in una lunga telefonata, aveva confortato con parole di speranza il 16enne Saverio di Trani, con una patologia oncologica e sua mamma Valentina.