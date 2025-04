Testimonianze, analisi tecniche e riflessioni umane da parte di rappresentanti delle istituzioni, dirigenti sanitari e professionisti. A cinque anni dallo scoppio della pandemia di COVID-19, la comunità sanitaria e istituzionale si è riunita nell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” per un’importante giornata di confronto, memoria e visione. Il convegno “Covid-19, 5 Anni Dopo: Cosa Abbiamo Imparato?” ha rappresentato un momento di alta riflessione collettiva su quanto accaduto, su ciò che è stato fatto per affrontare l’emergenza e sulle trasformazioni – organizzative, sanitarie e sociali – che da allora hanno ridisegnato il nostro sistema sanitario.

L’evento, moderato dal Direttore Sanitario dell’Ospedale Miulli Vitangelo Dattoli, è stato l’occasione per proiettare il documentario “Erreconzero – From Alarm To Awakening”, mentre la chiusura dei lavori è stata affidata a Mons. Giuseppe Satriano, Vescovo di Bari-Bitonto.

Il servizio.