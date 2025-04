Condanna annullata per Francesco Stallone e Michele Verderosa, accusati del pestaggio che causò la morte, dopo sette mesi di coma, di Donato Monopoli, 26enne di Cerignola. La Corte di Cassazione, dopo aver annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bari, ha disposto un nuovo processo che dovrà chiarire se i due imputati con il pestaggio hanno potuto provocare la rottura dell’aneurisma cerebrale che causò la morte del giovane, aggredito nella notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2018 in una discoteca alle porte di Foggia. Proprio la Suprema Corte, nelle motivazioni, ha evidenziato come l’effetto letale potrebbe essere stato amplificato da una patologia sconosciuta agli aggressori. Il nuovo processo d’Appello si terrà nei prossimi mesi a Bari.