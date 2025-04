Un episodio di truffa ai danni di un’anziana signora si è trasformato in una rapina vera e propria, ma grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, i presunti responsabili sono stati arrestati in flagranza di reato. È quanto accaduto lo scorso 2 aprile, quando gli agenti della Squadra Mobile di Bari, sezione Contrasto al Crimine Diffuso, hanno tratto in arresto una donna di 31 anni e un uomo di 22, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di truffa aggravata e rapina.

I due avrebbero messo in atto il classico raggiro del “finto carabiniere”, una tecnica ormai tristemente nota e sempre più diffusa, che prende di mira le persone più vulnerabili, come gli anziani, facendo leva sulle loro emozioni e paure. Nel caso in questione, la vittima, una donna di 71 anni, è stata contattata da chi sosteneva di essere un rappresentante delle forze dell’ordine, informandola che il marito era stato arrestato in seguito a un presunto incidente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffatrice è riuscita a farsi consegnare dalla donna monili in oro e denaro contante per circa 1.700 euro, presentati come “cauzione” per la liberazione del coniuge. Tuttavia, nelle fasi finali del raggiro, l’imputata avrebbe esercitato violenza fisica sulla vittima per sottrarle anche gli oggetti in oro che indossava: anelli, orecchini e collana, configurando così il più grave reato di rapina.

Fondamentale il ruolo degli agenti, già allertati e pronti a intervenire: la coppia di presunti truffatori, a bordo di un’Opel Corsa, è stata intercettata e bloccata proprio nei pressi dell’abitazione dell’anziana. All’interno del veicolo è stato trovato l’uomo, in attesa della complice. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica grave per la vittima, che ha ricevuto immediata assistenza dagli agenti e ha sporto denuncia in Questura, consentendo la completa ricostruzione della vicenda.

Il caso si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione messo in atto dalla Polizia di Stato di Bari a fronte della crescente diffusione di truffe ai danni di anziani in città e provincia. Le indagini, attualmente nella fase preliminare, proseguiranno con gli interrogatori di garanzia e il confronto tra accusa e difesa. La responsabilità degli indagati sarà valutata in sede processuale, secondo quanto previsto dal principio del contraddittorio.