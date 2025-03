Otto esemplari di corallo appartenenti a specie a rischio estinzione sono stati sequestrati all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari dai Finanzieri del II Gruppo, in collaborazione con i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti che quotidianamente vengono svolte nello scalo pugliese.

Gli esemplari, per un peso complessivo di 600 grammi, erano stati abilmente occultati nei bagagli di tre passeggeri di nazionalità italiana, provenienti rispettivamente dalle Mauritius, Bali e Maldive. I controlli mirati, frutto di un’attenta analisi del rischio sulle merci in entrata nel territorio nazionale, hanno permesso di intercettare i viaggiatori, che trasportavano i coralli senza alcun certificato di origine o licenza, come richiesto dalla Convenzione di Washington (CITES).

Le successive perizie condotte dai Finanzieri specializzati CITES hanno confermato che si trattava di coralli delle famiglie Pocilloporidae (genere Pocillopora), Tubiporidae (genere Tubipora) e Acroporidae (genere Acropora), tutte specie protette dalla normativa internazionale per la tutela della biodiversità.

Oltre al sequestro amministrativo degli esemplari, ai tre passeggeri è stata inflitta una sanzione di 5.000 euro ciascuno, per un totale complessivo di 15.000 euro.

L’operazione conferma la costante attività di monitoraggio e controllo della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare il traffico illecito di flora e fauna protette. Un impegno quotidiano che si traduce in azioni concrete per la tutela dell’ambiente e della biodiversità, proteggendo gli ecosistemi da pratiche dannose e illegali che mettono a rischio l’equilibrio naturale di habitat fragili.