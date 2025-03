La notte scorsa, intorno alle 2.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Castellana Grotte a seguito dell’incendio sviluppatosi all’interno di un lavaggio automatico. Realizzato di recente, l’impianto era costituito da un sistema automatico in base al quale, una volta posizionata l’auto in pista, si chiudeva da solo ed era provvisto di porte trasparenti sia per la sicurezza sia per limitare i rumori. Per cause da accertare il rogo ha compromesso gran parte della struttura, nonostante l’intervento tempestivo sul posto della squadra di Vigili del Fuoco con il supporto anche dell’autobotte di nuova assegnazione al distaccamento più vicino.

I lavori di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratti fino alle prime luci dell’alba ed hanno evitato che le fiamme coinvolgessero pericolosamente le case vicine, la stazione di rifornimento carburante e il bar accanto al lavaggio.