La Polizia di Stato ha intensificato i controlli a Bari e in provincia nell’ultima settimana, mettendo in atto un vasto dispositivo di prevenzione e repressione dei reati. L’operazione, che ha coinvolto diversi comuni tra cui Bitonto, Corato, Gravina in Puglia, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi, rientra nelle strategie di contrasto alla criminalità diffusa elaborate dal Questore di Bari per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

L’attività ha visto l’impiego delle unità operative dei Commissariati di pubblica sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, con quattro obiettivi principali:

potenziamento del controllo del territorio attraverso posti di controllo e blocchi stradali;

verifica di locali pubblici e luoghi di aggregazione;

applicazione di misure di prevenzione e repressione nei confronti di soggetti attenzionati;

contrasto alla diffusione e alla vendita di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 1.225 persone ed effettuate sei perquisizioni. Due persone sono state segnalate all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre altre due sono state denunciate in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Le forze dell’ordine hanno inoltre notificato tre ordini di allontanamento (ordinanza prefettizia ex art. 2 Tulps) e sottoposto a controllo 642 veicoli, con 18 infrazioni al codice della strada rilevate e una patente di guida ritirata. Particolare attenzione è stata riservata ai controlli presso gli esercizi pubblici: 14 in totale, di cui cinque sale slot e centri scommesse.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza volto a rafforzare la percezione di legalità e a contrastare i fenomeni criminali che generano maggiore allarme sociale.