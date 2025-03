Un uomo di 47 anni, Daniele D’Andrea, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Santeramo in Colle (Bari) a Matera. Secondo quanto emerso finora dai rilievi eseguiti dai carabinieri, la vittima era alla guida di un’auto che, per cause da accertare, si è ribaltata uscendo fuori strada. Il 47enne è morto sul colpo.

Sull’asfalto, secondo quanto si apprende, ci sarebbero i segni di una frenata e non si esclude che l’uomo possa aver scansato un animale sulla carreggiata.

Il sindaco Vincenzo Casone ricorda D’Andrea che a Santeramo era titolare di una tabaccheria: “Un’altra giovane vita che finisce in un sabato sera che precede una giornata che dovrebbe essere di gioia e spensieratezza”, scrive sui social il primo cittadino. “Alla madre, ai fratelli, ai cari Nunzio e Lucia, alla famiglia tutta.- aggiunge – il mio abbraccio forte e di tutta la comunità. Riposa in pace, caro Daniele”.