Da domani fino a domenica 23 marzo nei sentieri della Murgia torna “Confabulare Open Air”, la manifestazione dedicata a libri e natura che propone trekking letterari, letture animate, incontri con gli autori e laboratori esperienziali con ospiti gli scrittori Nicola Brunialti, Alessandro Ferrari e Azzurra D’Agostino.

L’edizione 2025 di Confabulare, progetto contaminativo di educazione alla lettura attivo dal 2012 e che ha conquistato oltre 15.000 studenti, coniuga ancora una volta la passione per la lettura ai cammini alla scoperta del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Tre domeniche all’insegna di storie e natura, dedicate ai più piccoli e alle famiglie, intorno al tema della lettura e degli stili di vita ecosostenibili, nella convinzione che all’aperto la creatività dei ragazzi trovi risalto e si valorizzi.

Realizzato da Libreria L’agorà – Bottega delle Nuvole, Confabulare è sostenuto da Regione in collaborazione con Associazione Culturale Calliope, Parco dell’Alta Murgia, Comune di Ruvo di Puglia, Ruvo Città che Legge, Biodistretto delle lame. Nei giorni scorsi la presentazione del progetto nel Museo del Libro di Ruvo

Il festival propone la formula dei trekking con gli scrittori arricchendo il percorso con libri animati, letture sceniche e il racconto di aneddoti, curiosità naturalistiche e leggende legate alla Murgia. E ai trekking letterari seguono momenti conviviali per far degustare i sapori del territorio, prediligendo le piccole aziende, e laboratori esperienziali per far conoscere, soprattutto ai più piccoli, il lavoro ed il tempo speso per realizzare prodotti così unici.