La Procura di Bari ha aperto un fascicolo contro ignoti per crollo colposo relativamente al cedimento strutturale della palazzina di cinque piani in via Edmondo De Amicis, a Bari, avvenuto ieri poco prima delle 19. Le indagini sono coordinate dalla pm Carla Spagnuolo. Da ieri sera sono a lavoro i vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino e speleologico, che scavano a mani nude tra le macerie per cercare una donna di 74 anni, Rosalia De Giosa, che risulta dispersa.