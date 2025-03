Una lezione diversa dal solito dove i temi principali sono stati il dialogo, lo sport e l’inclusione in un’azione formativa promossa dal Liceo Da Vinci-Platone di Cassano Murge, sede distaccata del liceo “Don Milani” di Acquaviva. Un’occasione importante per gli studenti che hanno dialogato con campioni dello sport pugliesi quali Francesco Fortunato, marciatore e atleta olimpico e Mariagrazia Leone, campionessa nazionale di parabadminton. Un momento per mettersi a confronto con eccellenze che sono anche dei simboli e che hanno offerto una testimonianza attraverso il racconto del loro percorso fatto di sfide e ostacoli.

Un dialogo a cui hanno preso parte anche le istituzioni del territorio con l’Ufficio Scolastico Regionale, il Club Unesco di Cassano e la Società Italiana di Storia dello Sport oltre ad alcuni partner privati. Tutti hanno rimarcato l’importanza di creare alleanze tra scuola e istituzioni promuovendo attività di formazione e sensibilizzazione.

Una mattinata in cui ad essere protagonisti sono stati gli studenti, alcuni di loro premiati per essersi distinti con impegno e costanza in competizioni sportive. Una vera e propria festa dell’inclusione che adesso lascia un messaggio importante ai giovani: lo sport rappresenta una opportunità di crescita personale attraverso valori fondamentali come determinazione e sacrificio.