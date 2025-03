Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha condotto due distinte operazioni finalizzate al contrasto della commercializzazione illecita di sostanze stupefacenti, portando all’arresto di tre uomini di 34, 35 e 48 anni. Gli arrestati sono accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, con indagini ancora in corso per la verifica processuale dei fatti.

Il primo intervento si è svolto nella serata del 25 febbraio a Capurso. Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno notato due uomini scendere da un’auto ed entrare in un’abitazione con un atteggiamento sospetto. Dopo averli attesi nei pressi del veicolo, i poliziotti li hanno fermati mentre si accingevano a ripartire lungo la SS100. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di tre grossi involucri contenenti cocaina purissima in pietra, ancora da confezionare, per un peso totale di 770 grammi. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato la somma di 1.350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati immediatamente arrestati.

Un’altra operazione antidroga si è svolta nel pomeriggio del 27 febbraio nel quartiere Japigia, dove gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un pregiudicato di 48 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altri reati. Durante il controllo, sono stati rinvenuti e sequestrati 75 grammi di cocaina, di cui una parte ancora in pietra e il resto già suddiviso in dosi.

Al termine delle operazioni, i tre soggetti sono stati trasferiti nel carcere di Bari. Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità e connessioni con il traffico di droga nella zona.