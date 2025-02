La Conferenza Episcopale Pugliese, riunita in assemblea ordinaria (24-25 febbraio) presso il Seminario Regionale di Molfetta, esprime la sua vicinanza e il suo affetto a Papa Francesco in questo momento di sofferenza.

“In questo momento particolarmente delicato per la salute del Santo Padre, le Chiese di Puglia desiderano esprimergli tutta la loro vicinanza e assicurargli il sostegno della preghiera”, ha dichiarato Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, in apertura dei lavori assembleari.

“La preghiera dei vescovi e delle diverse comunità ecclesiali – ha aggiunto Mons. Satriano – desidera essere un segno di forte prossimità al delicato momento che Papa Francesco sta vivendo, un segno importante colmo di speranza che ben si inserisce nel contesto spirituale di questo Anno Giubilare”.

I Vescovi pugliesi, in comunione con tutta la Chiesa universale, invitano le comunità della Regione a intensificare la preghiera per il Santo Padre, affinché possa trovare sollievo in questo momento di prova e proseguire la sua missione a servizio della Chiesa.