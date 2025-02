Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 11:30 in un magazzino di una impresa specializzata in forniture e impianti situato in via Peucetia a Ruvo, all’interno di un seminterrato sotto un condominio. Le fiamme sarebbero scaturite da un camion da cui si stava scaricando materiale termoidraulico, tra cui bombole contenenti diversi tipi di gas.

La complessità dell’intervento è apparsa chiara sin dai primi istanti ai vigili del fuoco intervenuti rapidamente sul posto, sia per l’ampiezza del magazzino sia per la pericolosità del materiale coinvolto. Inoltre, il camion in fiamme ha ostacolato l’accesso stesso ai soccorsi. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalla più grande autobotte del Comando di Bari, dal furgone ARA per la ricarica delle bombole d’aria e da altri mezzi logistici. Un elicottero del Reparto Volo ha sorvolato l’area per monitorare l’evoluzione del rogo.

Vista la gravità della situazione, squadre di rinforzo sono giunte anche dai Comandi di Barletta-Andria-Trani e Foggia. In via precauzionale, l’intero condominio è stato evacuato: nel seminterrato inferiore si trovavano anche alcune auto in sosta. Fortunatamente, non si registrano feriti. A scopo precauzionale, alcuni degli alunni della vicina scuola Cotugno, hanno lasciato in anticipo la scuola. Sull’accaduto indagano i carabinieri.