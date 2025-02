La denuncia arriva dall’associazione studentesca Udu Link – Medicina Bari: “Ancora una volta, i luoghi della formazione diventano spazio di molestie e violenza. Questa volta è accaduto durante il tirocinio pre-laurea ai danni di una studentessa del corso di laurea in Medicina e Chirurgia”. Secondo quanto appreso dalla denuncia raccolta dalla ragazza, i fatti sarebbero avvenuti durante il tirocinio con uno studio medico convenzionato con l’UniBa. Il medico le avrebbe rivolto apprezzamenti allusivi, vere e proprie avances mascherate da complimenti, sufficienti però a convincerla a lasciare lo studio medico prima di aver completato il tirocinio. L’associazione studentesca fa sapere tramite i propri canali social di aver inviato una segnalazione per denunciare quanto accaduto e far sì che siano prese tutte le misure necessarie, tra cui l’eliminazione del medico dalla lista dei professionisti presso cui svolgere il tirocinio. “Vogliamo un’Università realmente sicura e libera dalla cultura dello stupro imperante nella nostra società”, si legge ancora.