A dieci anni dall’omicidio di Domenico Martimucci, il giovane calciatore altamurano vittima innocente della mafia, arriva una svolta nelle indagini. I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di due persone indagate per omicidio volontario, tentato plurimo omicidio e detenzione di materiale esplosivo, con l’aggravante del metodo mafioso.

Il provvedimento, richiesto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e disposto dal Gip del Tribunale di Bari, è scattato dopo l’emersione di nuovi elementi probatori. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Investigativo di Bari, hanno beneficiato delle dichiarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia, che hanno permesso di ricostruire il ruolo degli indagati. Secondo quanto emerso, uno dei due avrebbe coordinato l’attentato dinamitardo, mentre l’altro si sarebbe occupato dell’approvvigionamento dell’ordigno esplosivo utilizzato per l’attacco.

L’esplosione, avvenuta il 5 marzo 2015 presso il circolo ricreativo Green di Altamura, causò la morte di Martimucci, estraneo a qualsiasi contesto criminale, e fu oggetto di una lunga indagine che ha già portato alla condanna definitiva degli esecutori materiali e dei mandanti dell’attentato. Le nuove risultanze investigative, accolte dal Gip, hanno rafforzato il quadro indiziario, evidenziando ulteriori responsabilità a carico degli indagati.

In seguito alla misura cautelare, uno dei due uomini è stato trasferito in carcere, mentre l’altro è stato posto agli arresti domiciliari. La Procura della Repubblica di Bari ha sottolineato come questa operazione rappresenti un ulteriore tassello nella ricerca della verità su un caso che ha segnato profondamente la comunità locale.

L’arresto, avvenuto proprio in prossimità del decennale del tragico evento, riafferma l’impegno dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata e nel rendere giustizia alle vittime innocenti di mafia.