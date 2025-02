Sono stati ritrovati nel primo pomeriggio di oggi in Val Settimana, valle alpina delle Prealpi Carniche non lontana da Claut (PN) e sono in buone condizioni di salute i due influencer e youtuber di Bari, Michele D’Alessio e Rossella Del Console (noti sui social come “Vangolden”), dei quali non si avevano più notizie da lunedì. I due viaggiavano per un progetto di giro del mondo a bordo di un van camperizzato ACM anni ’80, bianco e giallo, assieme al loro Golden Retriever.

La notizia del ritrovamento è stata data da un familiare della raagazza, che sui social ha ringraziato per l’aiuto “la Protezione Civile, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il sindaco di Claut e tutti coloro che si sono interessati alla vicenda”.