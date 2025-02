Orrore sul lungomare di Bari, dove un barboncino sarebbe stato gettato in mare, morendo poi annegato. A darne notizia è l’associazione LNDC Animal Protection, che ha informato dell’accaduto la Polizia Locale del capoluogo. Gli agenti sono intervenuti sul posto assieme ai veterinari della ASL, che hanno recuperato il corpo senza vita dell’animale ed avviato le prime indagini per risalire al responsabile.

In base a quanto emerso, il cane era dotato di microchip e a lanciarlo in mare potrebbe essere stata la sua stessa padrona. La donna è accusata di maltrattamenti su animali. Non è ancora chiaro se, quando è finito in acqua, il barboncino fosse ancora vivo.

L’associazione animalista ha annunciato che sporgerà denuncia presso la Procura della Repubblica di Bari, chiedendo che vengano svolte indagini approfondite per risalire all’autore dell’orribile gesto.