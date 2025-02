Un uomo di 29 anni è stato arrestato mercoledì pomeriggio nel quartiere Japigia di Bari dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali stradali. L’arresto è avvenuto nell’ambito di accertamenti preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale.

Il giovane, fermato per un controllo mentre era alla guida di un motociclo, avrebbe inizialmente finto di fermarsi per poi ripartire improvvisamente a tutta velocità, colpendo un agente a una gamba. Durante la fuga ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, travolgendo una donna che si trovava sul marciapiede.

Bloccato dai poliziotti, è stato perquisito e trovato in possesso di 56 dosi di cocaina per un totale di 32 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 3.510 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La donna investita è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Di Venere”, mentre l’agente ferito è stato medicato all’ospedale “San Paolo”. Il 29enne, dopo l’arresto, è stato condotto nel carcere di Bari.