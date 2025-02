Un incendio in un’autorimessa in una traversa in via Ponte, nel quartiere Carbonara di Bari, ha spaventato i residenti di una palazzina di 4 piani. Per cause da accertare le fiamme hanno coinvolto 8 – 10 veicoli, tra cui una Ferrari gialla antica. Due squadre di Vigili del Fuoco, con altrettante autobotti, hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per domare le fiamme. È intervenuta anche la polizia per i rilievi del caso. Sono in corso le verifiche statiche. l’intero stabile è stato evacuato, ma non dichiarato inagibile. Non si segnalano danni a persone.