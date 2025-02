Abusi sessuali nei bagni della scuola, durante l’ora di educazione fisica. È la vicenda sulla quale indaga la Procura per i Minorenni di Bari, che ha aperto un’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Caterina Lombardo Pijola, su una presunta violenza ai danni di una 15enne, studentessa di un istituto superiore del capoluogo.

In base a quanto emerso, i fatti risalirebbero alla fine di marzo del 2023, quando la minorenne (che si trovava in palestra per le attività motorie) sarebbe stata convinta con una scusa ad allontanarsi in compagnia di un ragazzo di 16 anni (oggi 18enne), che non frequentava la sua stessa classe.

Una volta raggiunto un luogo appartato, a quanto pare i servizi igienici della scuola, il giovane, dopo essersi abbassato i pantaloni, avrebbe cercato di costringere la studentessa ad avere con lui un rapporto orale.

Il caso sarebbe venuto subito alla luce, con tanto di denuncia presentata ai carabinieri nei giorni immediatamente successivi all’episodio. Da qui le indagini, coordinate dalla Procura barese, nel corso delle quali sono stati ascoltati anche il preside dell’istituto e il docente di educazione fisica. Acquisito dagli inquirenti anche un verbale del consiglio di istituto, nel quale si farebbe riferimento alla vicenda.

Il ragazzo è accusato del reato di violenza sessuale aggravata dalla minore età. L’udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale per i Minorenni di Bari, Francesca Stilla, è stata fissata per il mese di maggio.