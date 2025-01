Verrà giudicato con rito abbreviato Francesco Milella, il 71enne di Sannicandro di Bari arrestato a luglio con l’accusa di aver causato l’incidente stradale nel quale, il 21 luglio scorso, perse la vita il 21enne Giovanni Vittore a Bari. La Procura di Bari (pm Marcello Quercia) ha infatti dato parere negativo al patteggiamento di due anni e otto mesi proposto dall’imputato, che dunque ha chiesto di essere giudicato in abbreviato. Nella stessa udienza celebrata oggi in tribunale a Bari, la difesa di Milella (avvocato Giocondino Romanelli) ha chiesto la citazione della compagnia assicurativa del suo scooter come responsabile civile.

Il processo si aprirà il prossimo 25 febbraio, i genitori del giovane sono assistiti dall’avvocato Angelo Loizzi. Secondo quanto ricostruito, quel giorno Milella, a bordo di uno scooter Beverly, fece un’inversione a U su via Gentile (nel quartiere Japigia di Bari) e si scontrò con la moto Suzuki guidata da Vittore, che nell’impatto cadde al suolo e urtò la testa, perdendo la vita poco dopo. Dopo l’incidente Milella si allontanò senza chiamare i soccorsi, pochi giorni dopo fu fermato. A lui sono contestati i reati di omicidio stradale e fuga.