Le piste ciclabili della discordia. Accade a Ruvo di Puglia, dove l’articolato progetto dell’Amministrazione Comunale riguardante il percorso ciclopedonale lungo l’antica via Traiana e, attraverso successivi step, su altre arterie e piazze cittadine, fa a pugni con le perplessità evidenziate dall’opposizione, in particolare dal consigliere di Fratelli d’Italia, Piero Paparella, e dal comitato civico “Ruvo s’è desta” in merito alla fruibilità e alle modalità tecniche dell’intervento.

Le principali criticità con annessi disagi legati a congestione del traffico, scarsità di parcheggi e poca tutela delle persone con disabilità convergono su via Alberto Mario. Sull’argomento fanno sentire la loro voce anche commercianti e residenti della stessa via, costituitisi nel comitato “Ruvo s’è desta”, rappresentato da Camilla Di Terlizzi.