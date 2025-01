La verifica dei livelli essenziali delle prestazioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata. È questo l’obiettivo della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali che ha fatto tappa a Bari proprio nel giorno in cui la Consulta deciderà sul referendum sulla legge Calderoli. La Commissione ha ascoltato in audizione il vicepresidente del Regione Puglia Raffaele Piemontese, il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente della Camera di Commercio del capoluogo pugliese Luciana Di Bisceglie, le associazioni e le sigle sindacali. L’indagine che la Commissione sta eseguendo in tutta Italia servirà a far emergere le problematiche legate ai Lep, ha spiegato il presidente Francesco Silvestro, che devono essere la garanzia dell’unità del paese, come previsto dalla legge per l’attuazione dell’Autonomia, eliminando il gap che già esiste tra le Regioni e consentendo di superare il vecchio criterio della spesa storica.