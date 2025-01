Dalle prime ore di questa mattina, personale del Comando Provinciale Carabinieri e della Questura di Bari sta eseguendo 29 ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna nell’ambito dell’operazione Vortice-Maestrale, per gravi reati commessi nell’ambito della città Metropolitana di Bari. Nel 2021 il blitz colpì numerosi presunti appartenenti al clan Strisciuglio accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsioni, lesioni e traffico di droga. A luglio scorso sono state comminate a loro carico pesanti condanne in appello dopo le condanne in primo grado nel 2023.