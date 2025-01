Foglio bianco e penna per prendere appunti, e massima attenzione. Veste inedita per pastaie di Bari Vecchia – le signore delle orecchiette – che in mattinata hanno preso parte al corso gratuito per la sicurezza alimentare volto a regolarizzare la propria attività di produzione e vendita di pasta fresca. Le lezioni sono promosse dal comune di Bari e condotte dalle organizzazioni di categoria Confartigianato e Cna, con l’obiettivo di permettere alle pastaie di ottenere la certificazione Haccp. E’ solo l’inizio di un lungo percorso che permetterà alle donne simbolo del centro storico di Bari di mettersi in regola e garantire sicurezza alimentare ai consumatori. Passaggio inevitabile a seguito del clamore mediatico degli ultimi tempi relativo alla qualità delle orecchiette, e che ha messo un dubbio la loro realizzazione a mano. Il corso, della durata di 4 ore, si è tenuto negli spazi di Porta Futuro. Primi argomento toccati: normativa, sicurezza alimentare e pacchetto igiene; contaminazione degli alimenti; microrganismi e principali malattie alimentari; metodi di conservazione degli alimenti. Nelle successive occasioni di parlerà anche di igiene dei prodotti alimentari; igiene del personale; procedure di pulizia e sanificazione; procedure di autocontrollo e l’Haccp; rintracciabilità degli alimenti. Previsto anche l’accompagnamento delle pastaie agli adempimenti giuridici e fiscali necessari per diventare Osa (Operatrici per la somministrazione di alimenti).

Ma le polemiche non si placano ancora. Uno dei mariti delle signore di Bari Vecchia, che hanno preso parte al corso, ha espresso perplessità su alcuni passaggi del corso, interrompendo la lezione.

Il servizio.