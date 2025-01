Ha afferrato per un braccio una bambina di cinque anni, cercando di trascinarla via, sotto gli occhi di sua madre. Sono stati momenti di grande terrore quelli vissuti da una donna barese di 28 anni che, solo grazie alle sue urla, che hanno attirato l’attenzione dei passanti, è riuscita a sventare il rapimento della figlia, nel centro di Bari.

Il presunto responsabile è un 35enne, Giuseppe Lamanuzzi, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro la persona ed il patrimonio. I carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi dopo che l’uomo aveva tentato inutilmente di darsi alla fuga in bicicletta.

L’episodio risale al pomeriggio di giovedì 2 gennaio ma la notizia è trapelata solo adesso. Secondo la ricostruzione, mamma e figlia stavano passeggiando in via Michele de Napoli, nel quartiere San Pasquale, quando sarebbero state avvicinate da un uomo incappucciato, in sella ad una bici.

Improvvisamente, il 35enne sarebbe sceso dal mezzo a due ruote ed avrebbe afferrato la piccola per il braccio sinistro, tentando poi di allontanarsi. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochissimi secondi. Accortasi di quanto stava accadendo, la donna si sarebbe messa a gridare, attirando così l’attenzione di alcuni passanti, che hanno messo in fuga il 35enne.

Le urla disperate della madre hanno allertato anche i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo in via dei Mille. Raccolta la testimonianza della 28enne, i carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce del fuggitivo, riuscendo poco dopo a rintracciarlo ed arrestarlo, nonostante il suo tentativo di nascondersi sotto un’auto. In base a quanto emerso, l’uomo sarebbe stato avvistato in zona anche nei giorni precedenti.

Nel corso dell’interrogatorio, il 35enne avrebbe ammesso di aver seguito la donna, precisando però che il suo intento era solo quello di scipparle la borsa e di non voler afferrare la bambina. L’arresto è stato in seguito convalidato dal GIP del Tribunale di Bari. Tanta paura ma fortunatamente un epilogo a lieto fine per la madre così come per la piccola, che non è dovuta neanche ricorrere alle cure degli operatori sanitari.