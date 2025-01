Scattano oggi in tutta la Puglia e proseguiranno fino a venerdì 28 febbraio i saldi invernali. Si apre così un periodo particolarmente atteso sia dai consumatori, alla ricerca di offerte vantaggiose, sia dagli stessi commercianti, che vedono nei saldi un’opportunità per rinnovare il rapporto con la clientela e promuovere il proprio assortimento. Secondo le stime di Confcommercio, in Italia saranno ben 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato: la spesa media sarà di circa 138 euro a persona e di 307 euro a famiglia.

In un contesto in cui le abitudini di acquisto sono in continua evoluzione, i saldi rappresentano un momento importante per riscoprire il valore di un acquisto consapevole e ben ponderato, che unisce qualità, convenienza e attenzione ai dettagli. A tal riguardo, non mancano alcuni consigli e indicazioni utili da parte di Confcommercio e Federazione Moda Italia, a partire dalla verifica che sul cartellino dei prodotti a saldo, che devono avere espressamente carattere stagionale o di moda, siano sempre indicati sia il prezzo originale sia quello scontato. Vi è invece l’obbligo da parte dell’acquirente di conservare lo scontrino, poichè le garanzie sui prodotti acquistati in saldo restano invariate.

In merito alla prova dei capi non c’è un vincolo specifico, ma la stessa è rimessa alla discrezionalità del negoziante; ragionamento analogo vale per la possibilità di cambiare il prodotto dopo che lo si è acquistato (a meno che il capo non sia danneggiato o non conforme): anche in questa circostanza sarà il commerciante a decidere se sostituirlo o meno. Per le modalità di pagamento, le carte di credito devono essere accettate dal negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Per gli acquisti online, infine, i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati.