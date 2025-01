Nuovo assalto a bancomat con esplosivo a Putignano, un altro in pieno centro, questa volta in via Margherita di Savoia. Dopo dieci giorni la” banda della marmotta” – che tre giorni dopo Natale aveva colpito lo sportello della Bnl – è tornata per far saltare in aria lo sportello della Banca di Credito Cooperativo. Alle 4 il botto che ha buttato giù dal letto buona parte del paese. Ingenti i danni alla cabina che ospita il bancomat. Dai primi rilievi i ladri non sarebbero riusciti ad aprire il forziere e a portare via il denaro. Indaga la polizia. Si ipotizza che ad agire sia stata una banda organizzata della zona del Nord Barese e del Cerignolano.