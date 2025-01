Dramma di inizio anno a Bari, dove il corpo senza vita di un neonato è stato trovato, questa mattina, nella culla termica allestita nella chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. A fare la terribile scoperta, il titolare di un’impresa di pompe funebri, che si trovava in chiesa per una celebrazione eucaristica. L’uomo avrebbe mostrato la culla ad un suo collaboratore, accorgendosi del corpicino del piccolo.

Il bimbo, dalla pelle bianca e con meno di un mese di vita, era vestito ed avvolto in una copertina di colore celeste. I primi ad intervenire dopo il ritrovamento sono stati gli agenti della Volanti e della Polizia Scientifica della Questura, che hanno eseguito i primi rilievi, mentre sulla vicenda sono state avviate le indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile del capoluogo. Al vaglio degli investigatori, i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. Sul posto è intervenuto anche il professor Biagio Solarino, dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Non si esclude che sul cadavere possa essere disposta l’autopsia.

In base a quanto emerso, chi ha lasciato il bimbo non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce la culla, e questo non avrebbe fatto scattare l’allarme del dispositivo, collegato direttamente al cellulare del parroco, Don Antonio Ruccia, che stamattina non era a Bari.

Ancora da chiarire le cause del decesso del piccolo: tra le ipotesi, quella di un malore. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta. Una tragedia che si è consumata a poco più di un anno di distanza da quello passato alle cronache come il “miracolo di Natale 2023”: il ritrovamento di una bimba nella stessa culla termica, in funzione dal 2014 proprio per accogliere i figli di genitori in difficoltà. La piccola, in buone condizioni di salute, venne poi soccorsa e affidata alle cure del reparto di Neonatologia del Policlinico. Purtroppo quest’altro bambino non ha avuto la stessa sorte.