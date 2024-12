Hanno cercato di sottrarre non solo il denaro, ma anche la preziosa merce destinata a rifornire gli esercizi commerciali e le bancarelle di tutta la città. Intorno alle 4 del mattino del 24 dicembre, un gruppo di circa dieci malviventi ha fatto irruzione nel mercato generale di via Ammiraglio Caracciolo, vicino alla Fiera del Levante.

Non è ancora chiaro se il gruppo sia riuscito a portare via del denaro, ma la fuga è stata accompagnata da un gesto estremo: per guadagnare tempo, i rapinatori hanno rinchiuso gli operatori in una cella frigorifera. Fortunatamente, le vittime sono state liberate quasi subito, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. Nonostante il grave episodio, il mercato ha ripreso le sue attività quasi immediatamente, garantendo la distribuzione della merce per la vigilia di Natale.