I carabinieri della compagnia di Modugno hanno eseguito sei ordini di carcerazione emessi dalla procura generale di Bari. I provvedimenti riguardano sei persone, tutte destinatarie di sentenze definitive per reati gravi commessi nei comuni di Grumo Appula e Mola di Bari. Le indagini, condotte dalla stazione dei carabinieri di Grumo Appula e coordinate dalla procura della Repubblica di Bari, sono scaturite da una denuncia presentata nel 2022. La segnalazione riguardava un tentativo di estorsione ai danni di un uomo di 35 anni e della madre di 58 anni, culminato in episodi di violenza e minacce di morte. L’obiettivo era ottenere il pagamento di un debito di oltre 14 mila euro, contratto nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di eseguire sei misure cautelari già nell’ottobre 2022 e, oggi, portano all’esecuzione delle condanne definitive. Tra i condannati figura Giuseppe Palazzotto, 56 anni, residente a Bari, che dovrà scontare cinque anni di carcere per estorsione aggravata e reati legati allo spaccio di droga. Stessa sorte per Emanuela Gesualda Palazzotto, 31 anni, coinvolta negli stessi reati e condannata a quattro anni di reclusione. Anche Fabio Petrillo, 37 anni, e Vito Colucci, 32 anni, sono stati condannati a quattro anni di carcere per estorsione in concorso, con l’aggravante delle minacce e delle lesioni. Giovanni Brunetti, 29 anni, residente a Mola di Bari, ha ricevuto una condanna a due anni e quattro mesi. Infine, tra i coinvolti c’è Benedetta De Fazio, 32 anni, anche lei residente a Grumo Appula, condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione.