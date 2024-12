Un 19enne è stato ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di martedì 17 dicembre nei pressi di un negozio automatico in corso Vittorio Emanuele III, nel centro di Sannicandro di Bari. La vittima, Gabriele De Cicco, è morta sul colpo a seguito delle numerose ferite con proiettili che lo hanno centrato anche alla testa. L’ipotesi è che possa trattarsi di un regolamento di conti nel mondo della piccola criminalità di strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Modugno affiancati dai colleghi del Reparto operativo di Bari, coordinati dal pm di turno Larissa Catella. L’omicidio potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, e potrebbe essere ricostruito anche con l’aiuto di alcuni testimoni. Al momento della sparatoria, infatti, c’erano numerose persone.

Al momento non si ipotizza il coinvolgimento della criminalità organizzata ma è stato rilevato un collegamento con un altro fatto di sangue avvenuto a marzo 2024 sempre a Sannicandro, quando un 22enne fu oggetto di un tentativo di omicidio. A sparare il sabato di Pasqua sarebbe stato un 16enne, fratello del ragazzo ucciso nell’agguato di ieri sera. Quel delitto sarebbe maturato nel mondo dello spaccio di droga, per questioni relative a rapporti tra la piccola criminalità del paese. In quella occasione il 16enne era stato accompagnato, all’appuntamento con la vittima, dalla madre pure lei arrestata.