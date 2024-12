Sono 740mila in Puglia le dosi somministrate per la vaccinazione antinfluenzale, oltre 20mila per quella anti-Covid, 17mila le somministrazioni per la vaccinazione anti pneumococco e oltre 7mila per il vaccino contr il cosiddetto Fuoco di Sant’Antonio con una crescita sostanziale rispetto al periodo precedente per l’antinfluenzale e un calo per quello anti-Covid. A metà del percorso, la Regione fa il punto sulla campagna vaccinale 2024-2025.

Ogni anno in Italia muoiono 9.293 persone per cause associate a polmonite e influenza. Aumentando la copertura vaccinale dell’1%, ogni anno si potrebbero salvare 56 vite. A tutela della salute dei più piccoli, la Regione ha anche avviato la campagna di immunizzazione contro il Virus respiratorio sinciziale (VRS). Finora si registrano 5.155 somministrazioni di anticorpo monoclonale, di cui il 98,29% nella fascia 0-6 mesi, l’1,20% nei bambini tra i 7 e i 12 mesi e lo 0,50% nella fascia 13-24 mesi.

