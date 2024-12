La Procura dei Minori di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per la ragazza di 15 anni che il 7 gennaio scorso, ad Alberobello, colpì un gatto di una colonia, di nome Grey, facendolo cadere nelle acque fredde della fontana della piazza centrale della città dei trulli. Il felino, contrariamente a quanto emerso in un primo momento, riuscì a cavarsela. La giovane risponde di maltrattamento di animale. La scena fu ripresa da un telefonino. Il video divenne poi virale in pochi minuti diventando un caso mediatico a livello nazionale, a cui sono seguite polemiche e insulti per la giovane. L’indagine, coordinata dalla pm minorile, ha portato all’acquisizione di prove video, testimonianze e denunce. L’udienza preliminare è fissata per il 20 gennaio 2025 davanti al giudice del Tribunale dei Minori L’episodio venne definito all’epoca dall’amministrazione comunale di Alberobello come “inqualificabile”, ma lo stesso sindaco invitò la cittadinanza a porre fine agli attacchi verbali verso la giovane protagonista, la quale venne anche raggiunta da minacce di morte.