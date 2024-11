Si avvicina lo sciopero generale del 29 novembre per protestare, spiegano unitamente la CGIL e la UIL pugliesi, contro una manovra che nulla prevede per l’aumento dei salari e delle pensioni, che non stanzia risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investimenti nelle politiche industriali che, sottolineano i sindacati, metteranno in ginocchio il Paese.

Il servizio.